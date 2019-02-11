Семак: «Зенит» отдаст все силы, чтобы сыграть хорошо с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче».



«Можем и должны бороться с „Фенербахче“. У каждой из команд, которые выйдут на поле, есть и плюсы, и минусы. Отсутствие официальных матчей — это минус. Игра покажет, насколько мы готовы, но то, что каждый, кто выйдет на поле, будет сражаться, — в этом не сомневайтесь. Мы сделали всё, чтобы подготовиться и быть в хорошей форме.



Я думаю, что каждая новая игра — это новая история. Да, «Фенербахче» в тонусе и играет официальные матчи, состав сбалансирован. У нас ситуация чуть сложнее, но нерешаемых задач нет. Мы знаем наши сложности. К нам не так давно присоединились новички, и им было нелегко влиться. Но всё, что мы могли сделать для подготовки, мы сделали. Будем стремиться и отдадим все силы, чтобы сыграть хорошо», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Нойштедтер: с «Зенитом» мы будем играть на своём поле, для нас это преимущество