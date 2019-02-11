Ди Франческо: матч с «Порту» — шанс показать хорошую игру и вернуть уверенность

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту», который состоится завтра, 12 февраля.

«Завтра у нас будет отличный шанс показать хорошую игру и вернуть себе уверенность. Мы гордимся, что остались одной из двух команд, которые представляют Италию в Лиге чемпионов. Нам важно хорошо сыграть в обороне, но не отходя от нашего стиля игры.

«Порту» — компактная команда, которая знает, чего хочет добиться на поле. Это будет очень тяжёлый матч с физической точки зрения. Консейсао — тренер, который придал команде свой стиль. «Порту» кажется очень организованным», — приводит слова Ди Франческо Goal.

Также тренер рассказал, кто из травмированных игроков успел восстановиться к матчу.

«Манолас сегодня тренировался с командой и попадёт в заявку. Участие Ольсена в матче пока под вопросом, мы оценим его состояние завтра утром. Шик не сыграет», — добавил специалист.

Матч «Рома» — «Порту» пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Начало встречи — в 23:00 мск.