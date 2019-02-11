Заболотный: Дзюба скинул моё фото с «Золотым мячом», и я ответил — лечу в Женеву

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный рассказал, как реагирует на шутки о себе.



«Был один мем про меня, который мне понравился. Когда Модричу вручили «Золотой мяч», то на фото приделали мою голову. Этот кадр Дзюба кинул в нашу группу, и я только поддержал прикол. Мы возвращались с какого-то матча, и я ответил: «Как вернёмся, я сразу в Женеву улечу на вручение». Нормально посмеялись. С моей стороны было бы неправильно обижаться.



А на шутку «Ростова» – «шанс увидеть гения вживую»? Я на сборе в Дохе увидел ребят из пресс-службы «Ростова» и с ними посмеялся. Ситуация так оборачивается, что я стал популярным. Это факт. Я начну забивать больше — всю ситуацию можно будет перевернуть, и она будет на руку мне», — сказал Заболотный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.

«4 месяца живу без интернета». Большое интервью с Заболотным Откровенно – о хайпе, хейте и стёбе.