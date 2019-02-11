Алвес: «ПСЖ» сконцентрирован на матче с «МЮ», у нас нет права на ошибку

Защитник «ПСЖ» Дани Алвес поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 12 февраля.

«Мы неудачно стартовали в Лиге чемпионов, проиграли „Ливерпулю". Но нам удалось улучшить свою игру, когда это было необходимо. Поэтому мы взяли реванш у “Ливерпуля» во втором матче.

Мы заняли первое место в группе и теперь проведём ответный матч 1/8 финала на своём поле. Безусловно, это является преимуществом, но мы должны сосредоточиться на первом матче.

Мы должны учиться на своих ошибках, а не повторять их. В Лиге чемпионов мало игр, поэтому здесь не много места для ошибок. Мы должны извлечь выгоду из своих сильных качеств, так как у нас большие амбиции. Нам нужно повысить уровень концентрации и игры. Знаю, мы можем сделать это, но будет нелегко. Никто не сделает нам подарков.



В Ливерпуле мы совершили несколько ошибок и исправили их позже. Но мы не можем позволить себе ошибаться в плей-офф", — приводит слова Алвеса официальній сайт клуба.