Агент: руководство «Витесса» поддерживает Слуцкого, встреча была назначена давно

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого, опроверг информацию об экстренном совещании в голландском клубе в связи с неудовлетворительными результатами.



«Совершенно неверно, что после вчерашнего поражения „Витесса“ было проведено специальное совещание. Встреча, которая состоялась сегодня, была назначена давно.



Не понимаю всех этих спекуляций. Если взглянуть рационально на общую картину, „Витесс“ сейчас на пятом месте в лиге, и в то же время в прошлом сезоне он был шестым, поэтому логично, что руководство „Витесса“ полностью поддерживает Леонида», — сказал Эмиле в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



В последних трёх матчах голландского чемпионата «Витесс» набрал всего одно очко, а также вылетел из Кубка Нидерландов. После 21 тура «Витесс», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизии. Следующий матч клуб проведёт 16 февраля на своём поле с «Виллем II».

В «Витессе» провели экстренное совещание со Слуцким из-за плохих результатов