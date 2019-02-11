Селихов и Мельгарехо занимались индивидуально и пропустят матч с «Мурой»

Сегодня, 11 февраля, «Спартак» провёл тренировку на сборе в турецком городе Белек в преддверии товарищеского матча со словенским клубом «Мура», сообщает пресс-служба красно-белых.



Голкипер Александр Селихов и полузащитник команды Лоренсо Мельгарехо пропустит предстоящий матч. Сегодня футболисты занимались по индивидуальной программе с физиотерапевтами. Напомним, Селихов был заменён на 11-й минуте товарищеского матча с братиславским «Слованом» (1:3) из-за болей в спине. Мельгарехо получил травму приводящей мышцы левого бедра в матче с «Актобе» (2:2).



Перед началом тренировки игроки и тренерский штаб «Спартака» поздравили хавбека Романа Зобнина с днём рождения и устроили игроку живой коридор. Сегодня Зобнину исполнилось 25 лет.



Товарищеский матч «Спартак» — «Мура» состоится завтра, 12 февраля. Начало — в 15:00 мск.

Селихов пропустил тренировку «Спартака»