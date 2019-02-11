Адвокат: до сих пор не понимаю, почему меня выкинули из сборной России

Главный тренер «Утрехта» Дик Адвокат отметил, что до сих пор не понимает, почему был уволен с поста наставника сборной России после Евро-2012.



«До сих пор не понимаю, почему меня выкинули из сборной России. Да, это было сделано перед чемпионатом Европы. Это была вина федерации. Меня выбросили, хотя я мог работать дальше. Никого не виню, так бывает», — приводит слова Адвоката «Спорт-экспресс».



Напомним, Адвокат занимал пост главного тренера национальной команды России с 2010 по 2012 год. Также голландский специалист работал в таких командах, как «Зенит», «Фенербахче», ПСВ, мёнхенгладбахская «Боруссия», и других клубах. Также Адвокат возглавлял сборные Нидерландов, Бельгии, ОАЭ, Южной Кореи и Сербии.

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