Тухель — о матче с «МЮ»: мы привыкли атаковать, это в нашей ДНК

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится завтра, 12 февраля.

«Нам будет не хватать травмированных игроков, но мы не изменим наш стиль игры. Мы играем в атакующий футбол, мы — «ПСЖ». Мы привыкли атаковать, это в нашей ДНК. Впрочем, уверен, что завтра будут моменты, когда мы будем глубоко защищаться, так как «МЮ» сыграет смело, с большим количеством игроков, которые будут настроены на атаку.

Можно ли сравнить отсутствие Неймара с потерей Месси для «Барселоны»? Позвольте мне выразить это по-другому. Будет ли «МЮ» не хватать Погба, если он не сыграет завтра, или Рашфорда? Конечно, будет. Нельзя заменить такого сильного футболиста, как Неймар. Он является одним из лучших игроков в Европе, нам будет его не хватать. Также как будет не хватать ещё одного ключевого игрока — Кавани.

Сейчас «МЮ» играет очень уверенно, они забивают много голов. Играть с ними на «Олд Траффорд» — одна из самых сложных задач, которая только может достаться", — приводит слова Тухеля Manchester Evening News.