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«Ювентус» объявил о подписании контракта с Рэмси

«Ювентус» объявил о подписании контракта с Рэмси
Футбол / Англия

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о подписании контракта с полузащитником лондонского «Арсенала» Аароном Рэмси. Валлийский футболист станет игроком туринской команды 1 июля 2019 года, когда истечёт его действующий контракт с английским клубом.

Ранее появилась информация, что зарплата Рэмси в итальянском клубе составит более € 23 млн в год. «Арсенал» пытался сохранить игрока, но не сумел удовлетворить его требования по заработной плате.

В нынешнем сезоне 28-летний Рэмси принял участие в 22 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Также на его счету три матча и один гол в Лиге Европы.

Фото: официальный сайт «Ювентуса»
Источник: зарплата Рэмси в «Ювентусе» составит более € 23 млн в год
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