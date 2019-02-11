Рэмси — болельщикам: покидаю «Арсенал» с тяжёлым сердцем

Полузащитник «Арсенала» Аарон Рэмси, который станет игроком «Ювентуса» по окончании сезона-2018/19, обратился к болельщикам английского клуба.



«Как вы уже, наверное, слышали, я подписал предварительный контракт с туринским „Ювентусом“. Хотел бы обратиться ко всем болельщикам „Арсенала“, которые всегда были преданными и поддерживали меня. Вы приветствовали меня ещё молодым игроком и были рядом в самые радостные и печальные моменты моей карьеры в этом клубе. Я покидаю Северный Лондон, в котором провёл 11 невероятных лет, с тяжёлым сердцем. Спасибо вам.



Продолжу выкладываться на 100% ради команды и надеюсь завершить сезон на высокой ноте, перед тем как начну новую главу жизни в Турине», — написал Рэмси на странице в «Инстаграме».

«Ювентус» объявил о подписании контракта с Рэмси