Щенсны — Рэмси: добро пожаловать в «Ювентус», готовься к тяжёлой работе

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны поприветствовал бывшего товарища по лондонскому «Арсеналу» Аарона Рэмси в туринской команде. Напомним, валлийский полузащитник заключил предварительный контракт с туринским «Ювентусом» и перейдёт в новый клуб по окончании сезона-2018/19.



«Добро пожаловать в семью „Ювентуса“! Готовься к тяжёлой работе. В следующие 5 лет будем нацелены только на победу. И кстати, какова моя комиссия?» — написал Щенсны в «Инстаграме».



В нынешнем сезоне 28-летний Рэмси принял участие в 22 матчах английского национального чемпионата, в которых стал автором двух забитых мячей, а также отметился шестью результативными передачами. Также на его счету три матча и один гол в Лиге Европы.

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