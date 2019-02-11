Директор академии «Чертаново»: «МЮ» хочет забронировать Пиняева до 18 лет

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин сообщил, что «Манчестер Юнайтед» готовит предложение по 14-летнему нападающему Сергею Пиняеву, который ранее дважды приезжал в английский клуб на стажировку.

«Да, это правда. Они хотят его забронировать до 18 лет. Как это будет выглядеть и что это за предложение, пока не знаю. Они не зря говорят, что это лучшая стажировка молодого футболиста за 15 лет в их академии. Они это два раза сказали», — сказал Ларин в интервью YouТube-каналу «КраСава».

По правилам ФИФА, «Манчестер Юнайтед» не может подписать профессиональный контракт с Пиняевым до достижения спортсменом 18 лет.

Напомним, весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «МЮ» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бари». Второй раз юный футболист отправился в расположение манкунианцев в январе 2019 года.