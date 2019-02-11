Ларин: «Локомотив» не стал лечить Глушенкова, которого мы продали в «Спартак»

Директор академии «Чертаново» Николай Ларин рассказал, что нападающий Сергей Пиняев, который ездил на стажировку в «Манчестер Юнайтед», а также полузащитник «Спартака» Максим Глушенков могли играть в «Локомотиве».

«У „Локомотива“ с Пиняевым что-то произошло. То ли не оплатили билеты из Саратова до Москвы ему или родителям. То ли посчитали, что в этом возрасте рано его брать. Пиняевы оттуда уехали и, по-моему, обиделись. Тогда у «Локомотива» руководство было не по этой части. Это не единичный случай. Именно в тот момент они не стали лечить Максима Глушенкова, мальчишку, которого сейчас мы продали в «Спартак». Они его не долечили, и он пришёл к нам», — сказал Ларин в интервью YouТube-каналу «КраСава».

Напомним, 19-летний Глушенков перешёл в «Спартак» в январе за € 300 тыс.