Перес: говорят, «Реалу» нужна новая «девятка», но Бензема — лучший форвард

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес признался, что он доволен игрой нападающего Карима Бензема и составом команды.

«Наши игроки выиграли три последних „Золотых мяча“. У нас лучшая команда в мире. Я много лет подряд читал и слышал, что „Реалу“ нужна новая „девятка“, но реальность показывает, что Карим Бензема — лучший форвард.

Что мы делаем, так это приобретаем очень молодых игроков, которые в будущем станут звёздами, таких, как Винисиус или Родриго, последний был претендентом на трофей «Копа» (награда, вручаемая лучшему игроку года в возрасте до 21 года. — Прим. «Чемпионата»). Я уверен, что молодые футболисты, которые сейчас в «Реале», будут претендентами на «Золотой мяч».



Чтобы быть лучшим, «Реал» должен соответствовать своей истории. Мы никогда не сдаёмся", — приводит слова Переса AS.