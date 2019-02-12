Журналист Telegraph: Конте хотел избавиться примерно от половины состава «Челси»

Бывший главный тренер лондонского «Челси» Антонио Конте хотел, чтобы клуб избавился примерно от половины состава. Об этом сообщает журналист Telegraph Мэтт Лоу в своём «твиттере».

Впрочем, руководство клуба не удовлетворило требования итальянского специалиста.

Напомним, что в своём первом сезоне в «Челси» Конте привёл клуб к чемпионскому титулу. Но по окончании минувшего сезона он был отправлен в отставку, так как команда заняла пятое место в чемпионате Англии, а также вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв «Барселоне» (1:1 и 0:3).

Прошлым летом «Челси» возглавил другой итальянец Маурицио Сарри. Под его руководством лондонцы после 26 туров занимают шестое место в Премьер-лиге. В трёх последних выездных матчах АПЛ «Челси» потерпел поражения с общим счётом 0:12.