«Вулверхэмптон» ушёл от поражения в матче с «Ньюкаслом», забив на 96-й минуте

В матче 26-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Вулверхэмптоне на стадионе «Молине». Обслуживал матч арбитр Грэм Скотт.

Счёт в начале второго тайма открыл Айзак Хэйден, которому ассистировал Фабиан Шёр. «Ньюкасл» был близок к победе, но на 96-й минуте хозяев спас от поражения Вийи Боли с передачи Адама Траоре.

После матча «Ньюкасл», набрав 25 очков, поднялся на 16-е место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Вулверхэмптон» (39) остался на 7-м.

В следующем туре «Ньюкасл Юнайтед» на своём поле сыграет с «Хаддерсфилд Таун». «Вулверхэмптону» предстоит гостевая встреча с «Борнмутом». Оба матча состоятся 23 февраля.