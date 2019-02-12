Нисимура: в России я очень полюбил гречку

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура признался, что ему очень нравится есть гречку.

«В Японии действительно нет гречки как крупы. Есть гречневая лапша, такая вытянутая, длинная. В России я очень полюбил гречку. К сожалению, здесь, на сборах, её подают раз в два дня. Если бы я составлял меню, мы бы ели гречку каждый день.

Хонда рассказывал, что в японских ресторанах нет ни одного японца? Не могу с этим согласиться. С тех пор прошло несколько лет, и сейчас без труда нашёл достаточно много хороших японских заведений. В одно из них ходил с Виктором Михайловичем, в другом, где я тоже недавно побывал, шеф-поваром работает японец. Так что с этим нет никаких проблем. В Москве есть куча вкусных японских ресторанов. У нас в стране крайне редко игрок ходит в ресторан с главным тренером. Для меня это стало поистине знаменательным событием», — рассказал Нисимура в интервью клубной пресс-службе.