Сульшер: в моём последнем матче Лиги чемпионов победили «Рому» со счётом 7:1

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ».



«Все ждут этих вечеров, и игроки, и болельщики, ведь они особенные и всегда были таковыми. В моём последнем матче мы победили «Рому» со счётом 7:1. Я участвовал в той игре, вышел на замену, это был типичный еврокубковый вечер на «Олд Траффорд». На выезде мы проиграли 1:2, поэтому тренер был очень рад. Он был уверен в наших способностях. Хочу, чтобы мои игроки с уверенностью подошли к этому матчу и насладились игрой.



Я играл против них в 1995 году в Кубке кубков. Разница с нынешней командой невероятная. Они стали сильнее и располагают несколькими игроками мирового класса. В лице Буффона у них есть одна из главных легенд среди вратарей, Тьяго Силва является одним из лучших центральных защитников уже несколько лет, Мбаппе — один из наиболее талантливых молодых игроков, а Неймар — самый дорогой футболист планеты. Это лучше любых слов говорит об эволюции «ПСЖ». Мы будем играть против команды, которая уверена в собственных силах и привыкла побеждать», — цитирует Сульшера официальный сайт УЕФА.



Матч «Манчестер Юнайтед» — «ПСЖ» состоится сегодня, 12 февраля. Встреча пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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