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СМИ: «Ювентус» намерен приобрести Салаха

Фото: Visionhaus/Getty Images
СМИ: «Ювентус» намерен приобрести Салаха
Футбол / Англия

Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах может продолжить карьеру в итальянском «Ювентусе», сообщает 90min со ссылкой на Sky News Arabia. По информации издания, трансфер оценивается в € 200 млн, а лидер туринцев Криштиану Роналду одобрил попытку подписания египтянина.

Сообщается, что Салах должен стать заменой аргентинцу Пауло Дибале. Ранее сообщалось о конфликте нападающего с главным тренером команды Массимилиано Аллегри. В случае неудачи «Ювентус» намерен переключиться на игрока мадридского «Реала» Марко Асенсио.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Салах забил 17 мячей и отдал 7 результативных передач в 26 встречах. Он возглавляет гонку бомбардиров турнира вместе с Серхио Агуэро из «Манчестер Сити».

«Ювентус» уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 очков.

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