Дибала летом может перейти в «Реал»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала в летнее трансферное окно может перейти в «Реал», сообщает AS. По информации издания, аргентинец недоволен количеством игрового времени в своём клубе. Также недавно у него произошёл конфликт с главным тренером туринцев Массимилиано Аллегри.

Контракт футболиста с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года. В составе туринцев он трижды становился чемпионом Италии, три раза выигрывал Кубок и два раза Суперкубок страны. В сезоне-2014/15 с 12 результативными передачами он стал лучшим ассистентом Серии А.

В нынешнем сезоне 25-летний Дибала принял участие в 19 матчах чемпионата Италии, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

«Ювентус» уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Наполи» на 11 очков.