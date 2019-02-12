Дракслер: отсутствие Неймара и Кавани не должно помешать «ПСЖ» сделать своё дело

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер поделился эмоциями в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится сегодня, 12 февраля.



«В «Манчестер Юнайтед» собраны отличные игроки, но то же можно сказать и про нас. Конечно, очень жаль, что нам не помогут Неймар, Кавани и Менье. Однако это не должно помешать нам сделать своё дело. Мы способны решить свою задачу. В этом году противостояние в 1/8 финала будет не таким, как в 2018 году. Мы должны доказать, что можем выигрывать. Такой матч смотреть будут все, и мы должны ответить игрой на поле.



Мы знаем силу «МЮ» и то, как здорово они проводили последние матчи. Думаю, они будут играть так же, будут идти вперёд – это совершенно очевидно, но не стоит забывать, что впереди ещё ответный матч в Париже. Завтра ничего не решится. Будет тактическая борьба. Нам не помогут Неймар и Кавани, поэтому от Ди Марии будет зависеть очень многое. Надеюсь, у него завтра всё получится», – цитирует Дракслера пресс-служба УЕФА.

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