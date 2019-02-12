Солари – о четвёртой победе «Реала» в ЛЧ: нет ничего невозможного

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари ответил на вопрос о возможности выиграть четвёртую Лигу чемпионов подряд.

«Для этой команды нет ничего невозможного. Футбол — поставщик надежд и мечтаний. Когда ты маленький, мечтаешь играть на высшем уровне. Иногда наши желания не исполняются, а надежды рушатся. Футбол заставляет начинать всё сначала и находить в себе дополнительные силы. Но также он даёт вам шанс через каждый выигранный матч вновь мечтать», — цитирует Солари Marca.

Завтра, 13 февраля, в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридцы на выезде встретятся с «Аяксом» из Нидерландов. Начало матча — в 23:00 мск.

«Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и отстаёт от «Барселоны» на шесть очков.