Нигматуллин: из всех новичков «Зенита» пока верю в Барриоса

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о новичках «Зенита».



«Почему-то мне кажется, что меньше всего времени потребуется Барриосу. Из всех новичков пока верю в него. Потому что, на мой взгляд, остальные переходы не совсем однозначны. Наигрывать состав на чемпионат через Лигу Европы – более чем нормальная ситуация. Не может же Семак наигрывать состав через турнир дублёров. А Премьер-Лига приоритетна, поскольку именно она даёт заветное для «Зенита» право на участие в Лиге чемпионов», — цитирует Нигматуллина «Спорт день за днём».



Также Руслан поделился ожиданиями от матча «Зенита» с «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.



«Слабое место «Зенита» в том, что будет зимний футбол. Во всех отношениях и даже несмотря на то что матч пройдёт в Турции, где в принципе, будет неплохая погода. А в плане того, что зимний футбол – в середине февраля сложно набрать хорошие кондиции, такие, чтобы серьёзно решать вопросы в Лиге Европы. Нынешнее положение «Фенербахче» должно способствовать успешному выступлению «Зенита», — отметил бывший вратарь национальной команды.

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