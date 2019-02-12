Буффон: абсолютно нормально, что Мбаппе воспринимает меня как дедушку

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон, которому в конце января исполнился 41 год, прокомментировал поздравление с днём рождения со стороны нападающего Килиана Мбаппе, назвавшего его дедушкой.



«Это абсолютно нормально, что Килиан, которому 20 лет, воспринимает меня как отца или даже дедушку. Думаю, это даже мило.



Я прошёл через многое за свою карьеру. Сначала был наглым юношей, окружённым более старшими футболистами, и тогда я стремился к тому, чтобы они меня приняли. Потом был молодым игроком и вот теперь стал зрелым человеком, встретившим юного парня – такого же, каким был я сам в этом возрасте. Когда мы с Килианом шутим, возникает ощущение, что мы одного возраста», — цитирует Буффона CNN.

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