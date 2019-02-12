«Уфа» в составе 25 футболистов отправилась на сбор в Испанию

Футболисты «Уфы» отправились на заключительный учебно-тренировочный сбор. В Испанию тренерский штаб взял 25 игроков, сообщается в официальном «твиттере» клуба.

На сбор отправились: Акмурзин, Беленов, Шафинский, Аликин, Дивеев, Живоглядов, Йокич, Круговой, Неделчару, Никитин, Пуцко, Сухов, Табидзе, Алиев, Безденежных, Засеев, Карп, Пауревич, Салатич, Тилль, Бизяк, Игбун, Кротов, Сейдахмет, Сысуев.

15 февраля подопечные Дмитрия Кириченко проведут матч с испанской «Альмерией». 19 февраля «Уфе» предстоит сыграть с «Локомотивом» из Тбилиси. В заключительной игре сбора «Уфе» будет противостоять московский ЦСКА, который также проводит сборы в Испании.



В 17 турах «Уфа» набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнования является «Зенит», в активе которого 34 очка.