Б. Силва: было бы здорово, если бы «Ливерпуль» потерял очки в матче с «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва оценил важность для «горожан» результата матча 27-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».



«Конечно, было бы здорово, если бы «Ливерпуль» потерял очки. Но все мы – не только тренер, но и игроки – концентрируемся на своей работе. Если мы не будем побеждать, результаты соперника не будут иметь никакого значения», — приводит слова Силвы Goal.com.



Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 24 февраля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, стартовый свисток прозвучит в 17:05 мск.



«Манчестер Сити» после 27 туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги, имея в активе 65 очков. «Ливерпуль» располагается на второй строчке, отставая от «горожан» по дополнительным показателям, но имеет игру в запасе.