«Спартак» — «Мура 05»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 февраля в 15:00

Сегодня, 12 февраля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и словенский клуб «Мура 05» из города Мурска-Собота. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В настоящее время красно-белые проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. Ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а позже провели товарищеский матч с казахстанским «Актобе» (2:2) и «Слованом» (1:3).



«Спартак», набрав 28 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда одержала 8 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 5 поражений. В первой игре после зимнего перерыва «Спартак» встретится с «Краснодаром».

Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть» В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».