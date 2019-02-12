Нигматуллин предположил, почему «Зенит» включил Кокорина в заявку на плей-офф ЛЕ

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказал мнение, почему «Зенит» включил в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в СИЗО.



«В клубе захотели поддержать Александра, показать, что всё же рассчитывают на разумное решение суда. К сожалению, Кокорина оставили в СИЗО ещё на два месяца. Но по большому счёту, даже если бы его выпустили, вряд ли бы нападающий сумел помочь команде в еврокубках, поскольку ему потребуется ещё пара месяцев на восстановление», — цитирует Нигматуллина RT на русском.

6 февраля Тверской суд Москвы принял решение удовлетворить запрос следствия и продлил арест Кокорина ещё на два месяца – до 8 апреля. Находиться под стражей продолжат и другие фигуранты дела – младший брат форварда Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и друг Александр Протасовицкий. Молодые люди пребывают под арестом с 11 октября за участие в двух драках в Москве, в которых пострадали три человека.