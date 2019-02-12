Экс-президент «Рубина»: футбол в России стал чище по сравнению с прошлыми годами

Бывший президент «Рубина» Александр Гусев полагает, что российский футбол стал гораздо чище, нежели в прошлые годы.



«Российский футбол сейчас стал чистым по сравнению с прошлыми годами. Большое спасибо за это Мутко. Он много хорошего сделал для спорта и оказался золотым человеком для республики, привезя Универсиаду.Но, когда я пришёл в «Рубин», приходилось использовать методы из своего прошлого. Выяснили, что к игрокам обращались различные группировки. Были разговоры в таком роде, что, если не пропустишь или не «придумаешь» пенальти, своих детей больше не увидишь. Шаронова, например, вовсю придавливали даже во второй приход.



Манипуляции шли, но мы вовремя всё узнали. Ко мне многие игроки приходили и признавались в подобном. Сейчас уже нет смысла их всех называть. Во многих командах работали люди с криминальным прошлым на не самых высоких должностях. Нам нужен был человек, способный решать вопросы, связанные с просочением криминала в футбол. Я посоветовался с людьми, и все мне назвали Сайманова. Мы знали, что он приближен к группировке, но не привлекал к себе большого внимания. Как только мы его взяли, всё пошло на лад. Его фамилия была хорошо известна в том мире. И в Москве, и в Питере его знали.



Его приход стал главной страховкой от нежелательного влияния сторонних людей на футболистов. Меня тогда сильно критиковали многие люди. Как это я, генерал ФСБ, беру на работу в клуб Рустема Фидаевича на руководящую должность. Он же стал у меня спортивным директором и, кстати, отлично справлялся с этой должностью. Сайманов стал работать, и ребята начали доверять. Сами стали приходить и говорить, что были звонки с угрозами. Мы тут же улаживали все отношения, а футболисты говорили спасибо. Они поняли, что нам можно раскрываться, а это было самое важное.



Бывало, что в прежние годы против определённых команд мы кого-то специально не выставляли, потому что опасались влияния со стороны, о котором я уже рассказал. Если бы я точно знал, что кто-то сдаёт матч, то сразу бы выгнал из команды, в тот же день. Сейчас, повторюсь, ситуация совершенно другая. Криминала в футболе стало намного меньше», — цитирует Гусева «Бизнес online».