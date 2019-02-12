Как «Зенит» сыграет в Стамбуле с «Фенербахче»?

Сегодня, 12 февраля, «Зенит» сыграет на выезде с «Фенербахче» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: как «Зенит» сыграет в Стамбуле с «Фенербахче»?

Принять участие в опросе можно на Playbuzz.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.

Встречу команд обслужит французская бригада арбитров во главе с Рюдди Буке. В качестве ассистентов главного судьи выступят Гийом Дебар, Жюльен Паселли, Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резервный судья — Сириль Мюнье. Ранее петербургский клуб провёл 8 матчей, в которых работали судьи из Франции. «Зенит» одержал 6 побед и потерпел 2 поражения.