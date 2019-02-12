Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.



«Успел ли сформировать отношение к Путину за девять лет в России? Да. Он настоящий президент: сильный, хорошо защищает свою страну, не идёт ни у кого на поводу, никого не боится. Мне кажется, что в России действительно любят Путина.



В европейских СМИ другое мнение? В Италии вряд ли, потому что у наших лидеров в последние годы были хорошие отношения с Россией. О режиме, мне кажется, говорят те, кто знает страну только по рассказам о Советском Союзе. Но сейчас можно путешествовать, так что каждый, кто ездит сюда, понимает, что проблем никаких нет. А все обвинения – это простая политика. Я вообще думаю, что в России сейчас спокойнее, чем в Италии, особенно в моём Неаполе», — сказал Боккетти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.