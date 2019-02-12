Боккетти: пенсия моей бабушки — € 600. Этого очень мало для нормальной жизни

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о пенсионной системе в Италии.



«В Италии снизили пенсионный возраст с 67 до 62 лет? Это сейчас главная тема. В Риме 100 тысяч вышли на улицы, протестуют. У нас почти как во Франции. Но на самом деле реформе не все рады. Молодёжь требует, чтобы средства шли не на пенсии и пособия по безработице, а на создание рабочих мест и на повышение реальной зарплаты. Вообще, в Европе люди всегда выходят на улицы – это традиция.



Какая пенсия у моих родственников? У бабушки — € 600. Этого очень мало для нормальной жизни. Хорошо, что у меня есть деньги, я могу им помочь. Хотя сейчас вроде как вводят специальный фонд для малоимущих — это что-то вроде социальной программы. Но всё равно с экономикой в Италии всё не очень хорошо», — сказал Боккетти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.