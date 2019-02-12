Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания в память о Сале

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о погибшем аргентинском футболисте Эмилиано Сале, сообщает официальный сайт УЕФА. Футболисты клубов, которые примут участие в еврокубковых встречах на этой неделе, выйдут на поле в траурных повязках.

Напомним, что 28-летний игрок перешёл в «Кардифф Сити» из «Нанта» в зимнее трансферное окно, став самым дорогим футболистом в истории британского клуба. Вечером 21 января форвард вылетел на частном самолёте в Уэльс, но за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Позже поисковая группа обнаружила самолёт на дне Ла-Манша. По данным прессы, футболист погиб в результате травм головы и тела.