Боккетти: когда фанаты «Спартака» освистывают Глушакова, это, конечно, некрасиво

Защитник московского «Спартака» Сальваторе Боккетти поделился мыслями о конфликте болельщиков клуба с капитаном команды Денисом Глушаковым, а также рассказал об отношении к негативным комментариям в свой адрес.



«Что испытываю, когда освистывают Глушакова? Ничего нового не скажу, но, конечно, это некрасиво. Если мы хотим побед для «Спартака», то должны быть все вместе. И фанаты, и команда с её капитаном. Свою позицию внутри коллектива мы уже показали и теперь будем добиваться результата, бороться за чемпионство, чтобы изменить отношение части болельщиков.



Часто ли оскорбляют меня? Когда побеждаем – хвалят. Когда проигрываем – бывает, пишут много неприятного, но такое случается редко. Иногда я отвечаю: «Ребята, я сам очень расстроен, сам хочу побеждать». Но для себя понял: никак не отвечать на грубость — лучшее, что можно придумать для футболиста», — сказал Боккетти в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

Боккетти: кажется, в России правда любят Путина. Он — настоящий президент Главный итальянец в российском футболе.