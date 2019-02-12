«Фенербахче» — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 февраля в 20:55

Сегодня, 12 февраля, на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле состоится матч первого раунда 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» – «Зенит». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Рудди Букке. В роли его ассистентов выступят Гийом Дебар и Жюльен Паселли. Резервный рефери – Сириль Муньйе.



На групповом этапе «Зениту» противостояли «Копенгаген», пражская «Славия» и «Бордо». Сине-бело-голубые одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, финишировав на первом месте. «Фенербаче» занял второе место в группе с «Динамо» (Загреб), «Спартаком» (Трнава) и «Андерлехтом».

Как «Зенит» сыграет в Стамбуле с «Фенербахче»?