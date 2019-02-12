Эвра опубликовал мотивирующее послание для игроков «МЮ» перед матчем с «ПСЖ»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра в своём «инстаграме» обратился к игрокам «красных дьяволов» в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен», который состоится сегодня, 12 февраля, в Манчестере и начнётся в 23:00 мск.



«Это обращение ко всем игрокам и болельщикам «Юнайтед». Нам предстоит большой матч с «ПСЖ». Я уважаю этот клуб, у меня там много друзей. Но мы – «Юнайтед». Поэтому, пожалуйста, парни, сделайте так, чтобы мы вами гордились. Вспахивайте поле, отдавайте себя игре. Я хочу, чтобы все грызли газон.



Болельщики тоже должны сыграть важную роль. Я всегда говорю, что «Олд Траффорд» должен быть «Театром мечты» для нас и «Театром ужаса» для соперника. Так что, парни, я на вас рассчитываю. Поль, кто остановит тебя, когда ты будешь пробегать через всё поле? Давид де Хеа – просто закрой перед ними дверь. Антонио, мне неважно, будешь ли ты улыбаться – просто уничтожь соперников. Рашфорд, покажи, что ты настоящий манкунианец. Уле, спасибо тебе большое.



Это было пожелание от вашего любимого левого защитника. Я люблю эту игру!» — сказал Эвра.

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