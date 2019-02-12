«Локомотив» — Лоськову: с днём рождения, легенда № 10!

«Локомотив» поздравил бывшего футболиста, а ныне члена тренерского штаба «железнодорожников» Дмитрия Лоськова с днём рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет.

«Дмитрию Лоськову – 45! С днём рождения, легенда № 10!» — говорится в официальном «твиттере» московской команды.

Лоськов был капитаном «Локомотива» и стал двукратным чемпионом России (2002 и 2004), дважды лучшим бомбардиром (2002, 2003) и четырежды лучшим ассистентом (2002-2004, 2006) чемпионата России. Серебряный призёр чемпионата России в 1999, 2000, 2001 годах, бронзовый призёр чемпионата России в 1998, 2005, 2006 годах. Обладатель Кубка России сезонов-1999/00, 2000/01, 2006/07, 2016/17, а также обладатель Суперкубка России в 2003, 2005 годах.