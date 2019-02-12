ФИФА в ближайшие часы примет решение по трансферу Мевли в «Эмполи»

ФИФА в ближайшие часы оповестит «Эмполи» о своём решении по поводу трансфера защитника «Зенита» Михи Мевли, сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, в последний день зимнего трансферного окна Мевля должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи» на правах аренды, однако клубы по техническим причинам опоздали на две минуты и не успели оформить все документы в срок.

Ранее сообщалось, что словенский футболист не хочет дожидаться официального решения ФИФА по поводу трансфера и намерен как можно скорее закрыть этот вопрос.



Миха перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года, подписав с питерцами соглашение на четыре года. Ранее Миха выступал за «Горицу», «Лозанну», «Бней Сахнин» и бухарестское «Динамо». В этом сезоне Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в шести матчах (во всех — в основном составе).