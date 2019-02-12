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«Реал» предложил € 45 млн за Йовича, на которого претендует «Барселона»

«Реал» предложил € 45 млн за Йовича, на которого претендует «Барселона»
Футбол / Испания

Мадридский «Реал» намерен перехватить у «Барселоны» нападающего «Айнтрахта» Луку Йовича, права на которого принадлежат «Бенфике».

Как сообщает Sport Bild, «сливочные» уже сделали первоначальное предложение по сербскому футболисту в размере € 45 млн. В свою очередь сине-гранатовые также готовят предложение о переходе Йовича, но ещё не сделали его.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласовала с 21-летним нападающим условия контракта.

В нынешнем сезоне Йович принял участие в 19 матчах немецкой Бундеслиги, в которых записал на свой счёт 14 голов и 3 результативные передачи. После 21 тура форвард возглавляет список лучших бомбардиров первенства, на один мяч опережая Марко Ройса («Боруссия» Дортмунд) и Роберта Левандовского («Бавария»).

«Барселона» согласовала условия контракта с форвардом «Айнтрахта» Йовичем
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