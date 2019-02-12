Шпион Бьельсы пил с фанатами соперников «Лидса» в пабах, чтобы узнать информацию

Издание The Times опубликовало материал, в котором рассказало о нюансах шпионской деятельности главного тренера «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы и его штаба.



По словам издания, аргентинский специалист использовал 20-летнего стажёра, чтобы раздобыть информацию о будущем сопернике. За некоторое время до матча шпион отправлялся в город, где базируется клуб-оппонент, и в течение 24 часов проводил поиск нужной информации. В ходе работы стажёр читал местную прессу, общался с жителями и даже выпивал с болельщиками в пабах. Утверждается, что таким образом Бьельса разбирал все нюансы, касающиеся соперников.



Напомним, 11 января во время утренней тренировки «Дерби Каунти» полиция задержала подозрительного человека, следившего за командой через бинокль, которым оказался сотрудник «Лидса». Позже Бьельса признался, что подобным образом устраивал слежку за всеми соперниками по Чемпионшипу.

Бьельса заставляет смотреть чужие тренировки с дерева. Он сделает шпионаж нормой Все остальные скоро перестанут играть в джентльменов.