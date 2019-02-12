Арбелоа: желаю «Барселоне» поражений и надеюсь, что Месси скоро завершит карьеру

Бывший защитник мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал об отношении к «Барселоне» и выразил надежду, что нападающий сине-гранатовых Лионель Месси в скором времени завершит карьеру.



«Я не против «Барселоны». Я всегда желаю им поражения, потому что так будет лучше для «Реала». Хотел ли бы я, чтобы «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов? Да, потому что в таком случае у «Реала» будет на одного конкурента меньше.



«Барселона» всегда была сильной командой, и всякий раз, выходя на поле в «класико», я хотел их победить. Я всегда чувствовал страсть в этих матчах – даже когда видел руку Зидана на шее Энрике.



Я уважаю «Барселону», ведь у них отличная команда с прекрасными игроками, такими как Лионель Месси. Он очень хорош, хотя у меня никогда не было возможности насладиться его игрой. Не думаю, что мне когда-нибудь удастся это сделать. Надеюсь, он скоро завершит карьеру. Я уже отсчитываю дни до этого момента», — цитирует Арбелоа Marca со ссылкой на эфир передачи El Chiringuito.

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