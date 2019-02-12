Грузинский форвард, которого не смог заявить «Анжи», на просмотре в «Динамо» К

В контрольном матче киевского «Динамо» U21 и «Тобола» U21 в составе украинского клуба на поле вышел потенциальный новичок – грузинский форвард Николоз Кутателадзе. Как сообщает «Динамомания», 17-летний футболист находится на просмотре в киевской команде.

Кутателадзе занимался в школе пражской «Спарты» на протяжении двух лет, после чего шесть лет провёл в академии «Лилля». В 2016 году форвард перешёл в систему «ПСЖ», где выступал в первенстве Парижа для игроков не старше 16 лет.

В ноябре 2018 года Кутателадзе заключил контракт с «Анжи», однако форвард не смог выступать за махачкалинский клуб. Тогда РФС наложил на «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков из-за невыплаты долгов по заработной плате в качестве обеспечительной меры.