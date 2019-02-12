Зинченко попал в символическую сборную 26-го тура АПЛ по версии WhoScored

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в список лучших футболистов 26-го тура чемпионата Англии. За домашний матч с «Челси» (6:0) украинский футболист получил от издания WhoScored оценку 8.7.

Зинченко в прошедшей встрече отличился результативными передачами. Среди лучших по итогам тура также оказались ещё два футболиста «Манчестер Сити» — Рахим Стерлинг и Серхио Агуэро, которые за матч с «Челси» получили оценку 10.

Также в символической сборной 26-го тура английской Премьер-лиги оказались: Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур»), Джеймс Милнер («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»), Сулейман Бамба («Кардифф Сити»), Мохаммед Салах («Ливерпуль»), Айзак Хэйден («Ньюкасл Юнайтед»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эшли Барнс («Бёрнли»).