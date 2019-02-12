Два футболиста пострадали при пожаре в спортивном центре в Бразилии

В бразильском городе Рио-де-Жанейро вновь произошёл пожар в расположении футбольного клуба, сообщает Sport Mediaset.



По словам издания, возгорание случилось в спортивном центре, где игроки местной команды «Бангу», выступающей в первом дивизионе чемпионата штата, отдыхали после тренировки. К счастью, на этот раз обошлось без жертв, однако два футболиста были доставлены в больницу с повреждениями. Их жизням ничто не угрожает.



Утром 8 февраля пожар случился на базе молодёжной команды «Фламенго», также располагающейся в Рио-де-Жанейро. Возгорание произошло в блоке, где отдыхали игроки. Жертвами происшествия стали 10 юных футболистов, ещё три человека получили тяжёлые травмы и были доставлены в больницу.

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