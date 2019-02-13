Набабкин: молодые игроки ЦСКА адекватно реагируют и на подсказ, и на «пихач»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин поделился мыслями о смене поколений в московском клубе, а также рассказал об отношении молодых игроков «армейцев» к подсказкам от более опытных партнёров.



«Состав ЦСКА в прошлом году поменялся процентов на 70, омолодился. Опытных, возрастных футболистов по пальцам можно пересчитать. За одно лето ЦСКА превратился чуть ли не в самую молодую команду России. Естественно, что все люди, которые в клубе много лет, почувствовали дополнительную ответственность. Нужно нести её, двигать команду вперёд. Думаю, новые игроки, которые успешно влились в команду, ответственность за её судьбу тоже ощущают.



Напихать молодым? Можно иногда, почему нет? Если главный тренер, игроки постарше видят в этом необходимость на тренировке, в игре – это нормально. Все ребята нормально, адекватно реагируют и на подсказ, и на «пихач». Прислушиваются, стараются», — сказал Набабкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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