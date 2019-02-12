Паредес спел перед футболистами «ПСЖ»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Леандро Паредес отметил свой переход во французский клуб из петербургского «Зенита» в зимнее трансферное окно.



Во время командного ужина аргентинский футболист встал на стул и спел перед своими партнёрами, использовав бутылку вместо микрофона. Остальные игроки парижан поддержали новичка. Видео можно посмотреть в «инстаграме» полузащитника Анхеля Ди Марии.

Паредес перешёл в «ПСЖ» из «Зенита» в конце января. Аргентинец выступал за петербургский клуб с июля 2017 года, провёл 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач. Паредес дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков сине-бело-голубых. Будучи футболистом «Зенита», провёл 8 матчей за сборную Аргентины.