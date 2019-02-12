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«Спартак» не сумел победить словенский клуб «Мура 05» в товарищеском матче

«Спартак» не сумел победить словенский клуб «Мура 05» в товарищеском матче
Футбол / Прочие турниры

Прозвучал финальный свисток в товарищеском матче «Спартак» – «Мура 05», который прошёл на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). Встреча завершилась со счётом 1:1.

Красно-белые вышли вперёд уже на 12-й минуте матча благодаря точному удару нападающего Луиса Адриано, реализовавшего пенальти. В начале второй половины встречи, на 47-й минуте, словенская команда сравняла счёт усилиями форварда Амадея Мароши. До финального свистка ни один из соперников не сумел выйти вперёд.

Товарищеские матчи (клубы)
12 февраля 2019, вторник. 15:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 1
Мура 05
Мурска-Собота, Словения
1:0 – Адриано – 12 (пен), 1:1 – Мароша – 47

Напомним, красно-белые в настоящий момент проводят второй зимний зарубежный сбор в Турции. Ранее подопечные Олега Кононова сыграли вничью с «Марибором» (1:1), а позже провели товарищеский матч с казахстанским «Актобе» (2:2) и «Слованом» (1:3).

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