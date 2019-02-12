Спортивным директором «Штутгарта» стал совершивший каминг-аут Хитцльшпергер

Новым спортивным директором «Штутгарта» назначен Томас Хитцльшпергер. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Хитцльшпергер известен тем, что по окончании карьеры признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этом посту он сменил отправленного в отставку Михаэля Решке. Ранее Хитцльшпергер был директором академии «Штутгарта».

36-летний Хитцльшпергер является воспитанником мюнхенской «Баварии», но профессиональную карьеру начал в составе английской «Астон Виллы». Также выступал за «Честерфилд», «Штутгарт», «Лацио», «Вест Хэм Юнайтед», «Вольфсбург» и «Эвертон». Сыграл 52 матча за сборную Германии. В составе «Штутгарта» Хитцльшпергер становился чемпионом Бундеслиги, а с национальной сборной завоевал серебряные медали Евро-2008, а также бронзовые награды ЧМ-2006.