Суд Норвегии отложил заседание по делу новичка «Енисея» Сарра

Норвежский суд отложил заседание по делу новичка красноярского «Енисея» полузащитника Бабакара Сарра, который обвиняется в изнасиловании, сообщает Nettavisen.



По информации источника, причиной отсрочки заседания, которое должно было состояться 14 февраля, стал отказ главного свидетеля явиться в суд. Сообщается, что свидетель является близким другом обвиняемого Сарра. Ожидается, что новая дата заседания будет назначена 13 февраля.



Ранее сообщалось, что для Сарра это уже не первое обвинение подобного характера – аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана. Последний эпизод произошёл в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года.



Сам футболист полностью отрицают свою вину, а его представители утверждают, что дело в скором времени будет закрыто.

Адвокат: если Сарр не появится в суде, его объявят в розыск