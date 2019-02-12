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Суд Норвегии отложил заседание по делу новичка «Енисея» Сарра

Суд Норвегии отложил заседание по делу новичка «Енисея» Сарра
Футбол / РПЛ

Норвежский суд отложил заседание по делу новичка красноярского «Енисея» полузащитника Бабакара Сарра, который обвиняется в изнасиловании, сообщает Nettavisen.

По информации источника, причиной отсрочки заседания, которое должно было состояться 14 февраля, стал отказ главного свидетеля явиться в суд. Сообщается, что свидетель является близким другом обвиняемого Сарра. Ожидается, что новая дата заседания будет назначена 13 февраля.

Ранее сообщалось, что для Сарра это уже не первое обвинение подобного характера – аналогичные дела в его отношении заводились дважды, однако в обоих случаях его вина не была доказана. Последний эпизод произошёл в отеле в центре Осло в ноябре прошлого года.

Сам футболист полностью отрицают свою вину, а его представители утверждают, что дело в скором времени будет закрыто.

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