Ерохин перенёс операцию и не сыграет с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин не сыграет в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» из-за травмы.

Футболист перенёс операцию и теперь пройдёт курс восстановления.

«Сегодня очень важный день для нашей команды, стартовый матч плей-офф Лиги Европы, и я уверен, что с вашей поддержкой команда добьётся необходимого результата! К сожалению, я не смогу помочь парням на поле, так как мне понадобилось оперативное вмешательство для дальнейшего восстановления, но я буду всей душой и сердцем поддерживать команду. Уверен, что каждый выложится на сто процентов ради победы и ради болельщиков! Надеюсь, моё восстановление не затянется, и в следующих стадиях турнира я буду на поле. Вперёд, «Зенит»!» — написал Ерохин в своём «инстаграме».

Матч «Фенербахче» — «Зенит» состоится сегодня, 12 февраля, и начнётся в 20:55 мск.